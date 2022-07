Le scarpe più belle delle star (compresa Anne Hathaway) (Di venerdì 15 luglio 2022) Le scarpe sono una componente importantissima nella costruzione di un outfit. Forse, a volte, fondamentale. Le star lo sanno bene, e ce lo dimostrano in questa gallery Leggi su vanityfair (Di venerdì 15 luglio 2022) Lesono una componente importantissima nella costruzione di un outfit. Forse, a volte, fondamentale. Lelo sanno bene, e ce lo dimostrano in questa gallery

Pubblicità

TAEHMO0N : le scarpe che indossava ieri jungkook le desidero più di ogni altra cosa sono stupende - carmageddon72 : @DrogaNostra Son più brutte le scarpe! (Poi vabbè, la tizia mi sa che ora è in pensione) - rvffaele_ : @versainzz le più fighe sono quelle scarpe che mi hai fatto vedere di cui non ricordo il nome - TheRealPorca : Non volevo pensare alla #crisidigoverno e ho aperto un volantino a caso: Iper. Sfoglio la sezione dedicata alla scu… - grigiocemento : @AnticoBollitore Scarpe del cazzo di 3 numeri più grandi che sparano la punta in su. -