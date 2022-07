Le elezioni sono la prima ipotesi. Veti e diktat spingono verso le urne (Di venerdì 15 luglio 2022) C'è tempo fino a mercoledì 20 luglio, giorno delle comunicazioni in Aula del premier Mario Draghi dopo le dimissioni di ieri respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per cercare di ricostruire la maggioranza di governo. Un percorso difficile, tortuoso e tutto in salita. Perfino i parlamentari... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 15 luglio 2022) C'è tempo fino a mercoledì 20 luglio, giorno delle comunicazioni in Aula del premier Mario Draghi dopo le dimissioni di ieri respinte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per cercare di ricostruire la maggioranza di governo. Un percorso difficile, tortuoso e tutto in salita. Perfino i parlamentari... Segui su affaritaliani.it

Pubblicità

lucianonobili : “Il M5S è finito. Questa è la #crisidigoverno di quelli che hanno sbagliato nel 2018, hanno fallito la prova del go… - gennaromigliore : Mario Draghi rappresenta l’Italia seria, l’Italia migliore. Deve tornare a Palazzo Chigi con un programma serio sul… - Paolo_Bargiggia : A mio modesto parere, se @LegaSalvini e @forza_italia non spingono adesso per andare alle elezioni e continuano a g… - mbbelluco : RT @CarloCalenda: L’alleato principale del @pdnetwork fa cadere il Governo #Draghi. L’alleato principale di @forza_italia non partecipa al… - Vania54078993 : @mgmaglie Mi dispiace Maglie che minimizzi così l accaduto...per sfortuna nostra di politici che possano tirare que… -