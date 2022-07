Inter | Lautaro | 'Lukaku mi è mancato | sono contento di giocare di nuovo con lui'

(Di venerdì 15 luglio 2022) In casaè diLu-La. I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di rivedere insiemeMartinez e Romelu, il belga...

In generale Lukaku, sopratutto assieme a Lautaro Martinez, è piuttosto minaccioso per tutta la Serie A. Tra i giocatori presenti anche il gemello del gol del belga, Lautaro Martinez, osannato dai tifosi nerazzurri: "Sono contento di essere rimasto all'Inter. Sarà sicuramente una stagione impegnativa, ... In casa Inter è di nuovo Lu-La. I tifosi nerazzurri non vedono l'ora di rivedere insieme Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, il belga è tornato a Milano e l'argentino è pronto ad abbracciarlo di nuovo: ... Le probabili formazioni di Inter-Monaco, match amichevole che si giocherà allo stadio Mazza di Ferrara con Inzaghi che ritrova tutti i titolarissimi ...