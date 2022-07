Incendio nella Pineta di Bibione (Di venerdì 15 luglio 2022) Dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno operando per un Incendio di un campo di mais a San Michele al Tagliamento nei pressi della Pineta di Bibione. Le squadre sono arrivate da Portogruaro e a seguire da Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza con 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antIncendio boschivo, 25 operatori con l’apporto anche dell’elicottero Drago 71, stanno operando per limitare i danni della Pineta. Sul posto squadre dell’antIncendio boschivo della regione Veneto notizia in aggiornamento Leggi su udine20 (Di venerdì 15 luglio 2022) Dalle 14:45, i vigili del fuoco stanno operando per undi un campo di mais a San Michele al Tagliamento nei pressi delladi. Le squadre sono arrivate da Portogruaro e a seguire da Latisana, Lignano, Mestre, Udine, Padova, Rovigo e Vicenza con 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antboschivo, 25 operatori con l’apporto anche dell’elicottero Drago 71, stanno operando per limitare i danni della. Sul posto squadre dell’antboschivo della regione Veneto notizia in aggiornamento

