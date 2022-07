Il guru di Taffo a capo dei social media manager | Noi bravi a comunicare anche in tempi di crisi di governo

Pubblicità

Abruzzo in Video

... ma riconoscere una professione strategica", Spiega all'AdnKronos il presidente Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager famoso per campagne social di successo come quelle di, l'...... ma riconoscere una professione strategica", Spiega all'AdnKronos il presidente Riccardo Pirrone, pubblicitario e social media manager famoso per campagne social di successo come quelle di, l'... Roseto Opera Prima: Rapino, Vanzina, Lumera, letture d'autore aspettando il Festival del Cinema Roma, 15 lug. (Adnkronos) - Nasce Ansmm, l'Associazione Nazionale dei Social Media Manager, la prima forma organizzata di rappresentanza per ...