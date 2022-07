Fan denuncia il trapper Rondo Da Sosa per aver ricevuto un pugno in faccia durante un live a Grosseto (Di venerdì 15 luglio 2022) Rondo Da Sosa è uno dei trapper più in voga di questa estate e propio in questi giorni è diventato virale un video in cui lo si vede colpire un fan. Il fatto è accaduto a Grosseto in una nota discoteca dove è stato ospite. E’ successo tutto in un attimo e il fan picchiato – come raccontato da ThePipol – lo ha denunciato. “Il rapper Rondo Da Sosa nome d’arte del milanese Mattia Barbieri classe 2002, fa di nuovo parlare di sé. Il ventenne milanese sarebbe stato denunciato alla questura di Grosseto da un suo fan che, il 9 luglio scorso, avrebbe ricevuto un pugno in faccia dal rapper durante un suo concerto. Dai video che circolano da diversi giorni su Instagram e TikTok, ... Leggi su biccy (Di venerdì 15 luglio 2022)Daè uno deipiù in voga di questa estate e propio in questi giorni è diventato virale un video in cui lo si vede colpire un fan. Il fatto è accaduto ain una nota discoteca dove è stato ospite. E’ successo tutto in un attimo e il fan picchiato – come raccontato da ThePipol – lo hato. “Il rapperDanome d’arte del milanese Mattia Barbieri classe 2002, fa di nuovo parlare di sé. Il ventenne milanese sarebbe statoto alla questura dida un suo fan che, il 9 luglio scorso, avrebbeunindal rapperun suo concerto. Dai video che circolano da diversi giorni su Instagram e TikTok, ...

