Elodie al mare scopre sempre di più e i fan si scatenano: “illegale” (Di venerdì 15 luglio 2022) Elodie infuoca sempre di più i social e le reazioni dei fan non tardano ad arrivare. Stavolta non avrà mica esagerato? Elodie ormai è irrefrenabile e ce lo ha dimostrato più e più volte sui suoi social, dove i fan non aspettano altro che vederla in tutto il suo splendore. E’ successo anche con l’ultimo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 15 luglio 2022)infuocadi più i social e le reazioni dei fan non tardano ad arrivare. Stavolta non avrà mica esagerato?ormai è irrefrenabile e ce lo ha dimostrato più e più volte sui suoi social, dove i fan non aspettano altro che vederla in tutto il suo splendore. E’ successo anche con l’ultimo L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

emiliobufano : È inutile girarci attorno. Sarà un governo balneare affidato ad @Elodiedipa (eppoi un 18 Brumaio, piaccia agli dei!… - infoitcultura : Elodie al mare tra capelli naturali e maxi treccine: usa il bikini griffato anche per uscire - luvmytinitaa : RT @radionorba: Dimmi per l'ultima volta Che cosa Mi resta di te Mi resta di te Un riflesso di mare Un segno tribale @Elodiedipa #tribale #… - radionorba : Dimmi per l'ultima volta Che cosa Mi resta di te Mi resta di te Un riflesso di mare Un segno tribale @Elodiedipa… - LMA0TERRY : comunque l’unico modo per far smuovere i gay di twitter è parlare di alcune cantanti italiane a caso in un discorso… -