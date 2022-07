Crisi di governo, l'analisi: 'Putin mira a destabilizzare. E senza Draghi la Ue vacilla' (Di venerdì 15 luglio 2022) Minniti: "La Crisi è un disastro. Attenti al Mediterraneo, l'Europa si gioca tutto" Roma - "I russi tentano sistematicamente di destabilizzare la UE. È anche quello che c'è in gioco nella guerra in ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Minniti: "Laè un disastro. Attenti al Mediterraneo, l'Europa si gioca tutto" Roma - "I russi tentano sistematicamente dila UE. È anche quello che c'è in gioco nella guerra in ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - QuatranoValerio : RT @lucianocapone: E quindi Giuseppe Conte non si aspettava proprio le dimissioni di Draghi. Si tratta, insomma, della prima crisi di gover… - breakyfavs : RT @cinismoepesto: la crisi di governo che si affianca alla crisi idrica che si affianca alla crisi climatica che si affianca alla crisi ec… -