Crisi di governo, la stampa estera all’indomani delle dimissioni di Draghi: “In pericolo l’intera zona euro e la politica comune Ue sull’Ucraina” (Di venerdì 15 luglio 2022) Dire addio a Draghi “non sarebbe solo un regalo per il presidente russo Vladimir Putin, ma metterebbe anche in pericolo l’Unione europea, l’euro e la politica sull’Ucraina“. È quanto si legge sul sito dell’emittente tedesca Deutsche Welle, all’indomani delle dimissioni presentate dal presidente del Consiglio italiano e respinte dal capo dello Stato con l’invito a valutare la situazione in Parlamento. “Una grave Crisi in Italia sta mettendo in pericolo l’Unione europea, che è attualmente sotto pressione a causa della guerra in Ucraina, della carenza di energia e dell’inflazione. L’ultima cosa di cui l’europa ha bisogno in questo momento è l’instabilità a Roma con le ben ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 luglio 2022) Dire addio a“non sarebbe solo un regalo per il presidente russo Vladimir Putin, ma metterebbe anche inl’Unionepea, l’e la“. È quanto si legge sul sito dell’emittente tedesca Deutsche Welle,presentate dal presidente del Consiglio italiano e respinte dal capo dello Stato con l’invito a valutare la situazione in Parlamento. “Una gravein Italia sta mettendo inl’Unionepea, che è attualmente sotto pressione a causa della guerra in Ucraina, della carenza di energia e dell’inflazione. L’ultima cosa di cui l’pa ha bisogno in questo momento è l’instabilità a Roma con le ben ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Credo che sarà piuttosto complicato spiegare a osservatori internazionali questa crisi di governo... e forse anche ai cittadini italiani... - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - infoiteconomia : Spread e mercati: perché Piazza Affari non crolla con la crisi di governo - PoliticaNewsNow : Papatheu (FI): 'Provocare una crisi di governo è da folli. Atteggiamento M5S vale zero' -