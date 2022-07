Caldara - Milan, addio tra rimpianti e 'sliding doors'. Ora cerca il rilancio con lo Spezia (Di venerdì 15 luglio 2022) L'avventura di Mattia Caldara al Milan si riassume con tre numeri: 2, 65 e 35. Rispettivamente le partite giocate, i minuti in cui è sceso in campo e i milioni pagati alla Juventus per portarlo a ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 15 luglio 2022) L'avventura di Mattiaalsi riassume con tre numeri: 2, 65 e 35. Rispettivamente le partite giocate, i minuti in cui è sceso in campo e i milioni pagati alla Juventus per portarlo a ...

