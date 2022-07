Calcio: Atalanta; Freuler, non poniamoci obiettivi (Di venerdì 15 luglio 2022) "Il sogno resta vincere un trofeo e abbiamo solo la Coppa Italia, ma non dobbiamo porci obiettivi". Remo Freuler, vicecapitano dell'Atalanta, prova a decifrare la prossima stagione dall'albergo del ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 15 luglio 2022) "Il sogno resta vincere un trofeo e abbiamo solo la Coppa Italia, ma non dobbiamo porci". Remo, vicecapitano dell', prova a decifrare la prossima stagione dall'albergo del ...

Pubblicità

OfficialUSS1919 : ?? MATTEO LOVATO È UN NUOVO GIOCATORE DELLA SALERNITANA L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accord… - pasto_388 : RT @sportface2016: #Atalanta | #Freuler: '#Italia out dai Mondiali? Hanno fatto tutto da loro' - sportface2016 : #Atalanta | #Freuler: '#Italia out dai Mondiali? Hanno fatto tutto da loro' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Non poniamoci obiettivi' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Non poniamoci obiettivi' -