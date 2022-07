Buffon: “Potrei giocare fino a 55 anni” (Di venerdì 15 luglio 2022) Buffon PARMA- Il Parma continua la preparazione, nel frattempo il presidente Hause lavora sul mercato in entrata per tornare in Serie A il prima possibile. Gianluigi Buffon, portiere del Parma, ha parlato dal ritiro di Pejo. Ha toccato vari argomenti, tra cui il suo passato e i giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Ecco di seguito, le parole del portiere del Parma: “Dieci anni nel Parma nella prima vita, poi vent’anni alla Juve nella seconda vita, poi uno a Parigi, due alla Juve e ora chiudo il cerchio a Parma e sono al secondo anno. E non ho 100 anni. Ritiro a 55 anni? Più o meno…“. Quando ti ritirerai, allenerai? “Sto pensando da tanti anni a quando smetterò. Le idee mi si sono confuse, sono 10 anni che ci penso ma poi proseguo sempre. ... Leggi su seriea24 (Di venerdì 15 luglio 2022)PARMA- Il Parma continua la preparazione, nel frattempo il presidente Hause lavora sul mercato in entrata per tornare in Serie A il prima possibile. Gianluigi, portiere del Parma, ha parlato dal ritiro di Pejo. Ha toccato vari argomenti, tra cui il suo passato e i giocatori più forti con cui abbia mai giocato. Ecco di seguito, le parole del portiere del Parma: “Diecinel Parma nella prima vita, poi vent’alla Juve nella seconda vita, poi uno a Parigi, due alla Juve e ora chiudo il cerchio a Parma e sono al secondo anno. E non ho 100. Ritiro a 55? Più o meno…“. Quando ti ritirerai, allenerai? “Sto pensando da tantia quando smetterò. Le idee mi si sono confuse, sono 10che ci penso ma poi proseguo sempre. ...

