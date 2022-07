“Aumenteremo gli attacchi” | tra i soldati di Kiev che guidano la controffensiva

(Di venerdì 15 luglio 2022) (Mykolaiv) Le due batterie di “organi di Stalin”, i temibili razzi Grad, arrivano a tutta velocità spuntati dal nascondiglio nella foresta. Gli artiglieri ucraini sanno bene che hanno pochi minuti per piazzarsi in campo aperto e lanciare, prima che un drone russo li incenerisca o mandi le coordinate per il fuoco di contro batteria. Il InsideOver.

Razzi e infiltrati, controffensiva a Kherson "Aumenteremo gli attacchi e la libereremo" MADRID (ITALPRESS) - "Gli Stati Uniti miglioreranno la loro posizione di difesa in Europa per rispondere alle sfide e a rafforzare la sicurezza collettiva". Lo ha detto il presidente Usa, Joe Biden, i ...Nelle zone occupate si infiltrano i corpi speciali per sabotare i filo-russi. Mykolaiv bombardata ogni giorno. Da mesi in città non c'è acqua potabile ...