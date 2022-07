Anno nuovo, restrizioni vecchie: rivogliono le mascherine a scuola (Di venerdì 15 luglio 2022) Insomma, questo è il Paese in cui si può andare ad un concerto dei Maneskin o di Vasco Rossi, senza alcun tipo di distanziamento e mascherina, ma non si può salire su un mezzo pubblico o sostenere gli esami universitari in assenza del dispositivo di protezione individuale. Sono le contraddizioni italiane, quelle che distinguono la nostra gestione dell’aspetto sanitario rispetto alla gran parte degli Stati mondiali, sin da inizio pandemia. L’allarme di Speranza Ora, interviene a gamba tesa – ancora una volta – Roberto Speranza: non è assolutamente detto che le mascherine vengano tolte per il prossimo Anno scolastico. Ebbene sì, dopo nove mesi in cui gli alunni hAnno dovuto vivere a stretto contatto non con il virus, bensì con continue restrizioni e limitazioni, per poi essere abbandonate solo per la maturità, pare che ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 luglio 2022) Insomma, questo è il Paese in cui si può andare ad un concerto dei Maneskin o di Vasco Rossi, senza alcun tipo di distanziamento e mascherina, ma non si può salire su un mezzo pubblico o sostenere gli esami universitari in assenza del dispositivo di protezione individuale. Sono le contraddizioni italiane, quelle che distinguono la nostra gestione dell’aspetto sanitario rispetto alla gran parte degli Stati mondiali, sin da inizio pandemia. L’allarme di Speranza Ora, interviene a gamba tesa – ancora una volta – Roberto Speranza: non è assolutamente detto che levengano tolte per il prossimoscolastico. Ebbene sì, dopo nove mesi in cui gli alunni hdovuto vivere a stretto contatto non con il virus, bensì con continuee limitazioni, per poi essere abbandonate solo per la maturità, pare che ...

