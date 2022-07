Wärtsilä: impianto triestino cesserà attività produttiva (Di giovedì 14 luglio 2022) Il gruppo Wärtsilä ha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori 4 tempi a Vaasa in Finlandia cessando l'attività produttiva del sito di Bagnoli della Rosandra, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 luglio 2022) Il gruppoha reso noto stamani con una nota che intende centralizzare la produzione di motori 4 tempi a Vaasa in Finlandia cessando l'del sito di Bagnoli della Rosandra, ...

A rischio circa 450 addetti sui circa 970 occupati nell'impianto. Il sito si concentrerà,... I motori Wärtsilä per una nuova centrale elettrica L'impianto sarà a disposizione di Terna, l'operatore del sistema di trasmissione nazionale, per fornire energia su richiesta per compensare le fluttuazioni dell'offerta da fonti solari ed eoliche.