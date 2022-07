“Ti tiro il cellulare in faccia”. Alessandra Amoroso, ci risiamo: il fan chiede un selfie ed ecco cosa accade (Di giovedì 14 luglio 2022) Alessandra Amoroso se la prende ancora con un fan. A qualche settimana dall’autografo negato, ecco arrivare un’altra batosta per la cantante. Il tutto è successo durante Battiti Live a Bari. A un certo punto un fan chiede ad Alessandra: “Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei una ragazza, ndr calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in faccia!“. C’è da dire che il tono dal video sembra scherzoso, ma a quanto pare l’uomo non sembrerebbe aver colto dell’ironia dalle parole di Alessandra Amoroso dato che ha scritto: “Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento“. Alessandra ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 luglio 2022)se la prende ancora con un fan. A qualche settimana dall’autografo negato,arrivare un’altra batosta per la cantante. Il tutto è successo durante Battiti Live a Bari. A un certo punto un fanad: “Dai, per cortesia, una foto insieme?“. La risposta della cantante non è tardata ad arrivare: “Ora me la faccio con lei una ragazza, ndr calma! Tu sei con lei? Perché se mi richiedi una foto ti dò una cellularata in!“. C’è da dire che il tono dal video sembra scherzoso, ma a quanto pare l’uomo non sembrerebbe aver colto dell’ironia dalle parole didato che ha scritto: “Nega sempre foto e autografi! Sono rimasto deluso dal suo comportamento“....

tonymeola : @LaVeritaWeb Io il cellulare te lo tiro in faccia buffone di melma - IbridoOriginale : @lica_illi The ti tiro il cellulare in acqua Super scioc -