Tar, via libera all’ampliamento della Rida: la batosta per il Comune di Aprilia (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha deciso che la Regione non ha commesso alcuna illegittimità nel dare il via libera a Rida Ambiente alla realizzazione della nuova area di stoccaggio dei rifiuti nella zona agricola a ridosso dell’impianto di trattamento meccanico biologico, precisamente in via Valcamonica, ad Aprilia. Il Tar respinge il ricorso del Comune Così, il tribunale amministrativo regionale ha respinto definitivamente il ricorso presentato due anni fa dal Comune di Aprilia. Una vera batosta, non facile da digerire, per l’amministrazione Terra, che due anni fa aveva preso di petto la determinazione con la quale il 6 luglio 2020 la Regione Lazio aveva approvato una modifica dell’autorizzazione integrata ambientale sull’impianto di trattamento rifiuti di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Tar del Lazio ha deciso che la Regione non ha commesso alcuna illegittimità nel dare il viaAmbiente alla realizzazionenuova area di stoccaggio dei rifiuti nella zona agricola a ridosso dell’impianto di trattamento meccanico biologico, precisamente in via Valcamonica, ad. Il Tar respinge il ricorso delCosì, il tribunale amministrativo regionale ha respinto definitivamente il ricorso presentato due anni fa daldi. Una vera, non facile da digerire, per l’amministrazione Terra, che due anni fa aveva preso di petto la determinazione con la quale il 6 luglio 2020 la Regione Lazio aveva approvato una modifica dell’autorizzazione integrata ambientale sull’impianto di trattamento rifiuti di ...

Pubblicità

CorriereCitta : Tar, via libera all’ampliamento della Rida: la batosta per il Comune di Aprilia - ADM_assdemxmi : Milano-Cortina 2026, sì a Palaitalia Milano, il Tar respinge i ricorsi. Comune: 'Riconosciuto l'interesse pubblico… - shiwasekitai : RT @giuno55: Strada dei Parchi, il Tar del Lazio sospende la revoca della concessione: A24 e A25 tornano in gestione alla società del grupp… - dariochierchia : RT @giuno55: Strada dei Parchi, il Tar del Lazio sospende la revoca della concessione: A24 e A25 tornano in gestione alla società del grupp… - DeSantis1948 : RT @giuno55: Strada dei Parchi, il Tar del Lazio sospende la revoca della concessione: A24 e A25 tornano in gestione alla società del grupp… -