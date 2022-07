Rhove risponde ai Pinguini: “Non parlavano di voi da anni, fatela una hit se è facile” (Di giovedì 14 luglio 2022) Un video di Rhove ieri è finito al centro di una polemica. Il fatto risale al suo ultimo dj-set e nel video in questione si vede il trapper lamentarsi con alcuni fan colpevoli di non aver saltato durante le sue esibizioni. “Non esiste che state fermi raga mi dispiace ma divertitevi un po’ di più“. Ecco il video: Nonostante non fossero stati interpellati in merito, i Pinguini Tattici Nucleari hanno ugualmente voluto dire la loro, senza però mai citare apertamente Rhove. “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mò chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? E’ come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo. Le serate con ... Leggi su biccy (Di giovedì 14 luglio 2022) Un video diieri è finito al centro di una polemica. Il fatto risale al suo ultimo dj-set e nel video in questione si vede il trapper lamentarsi con alcuni fan colpevoli di non aver saltato durante le sue esibizioni. “Non esiste che state fermi raga mi dispiace ma divertitevi un po’ di più“. Ecco il video: Nonostante non fossero stati interpellati in merito, iTattici Nucleari hanno ugualmente voluto dire la loro, senza però mai citare apertamente. “Mi è capitato in questi giorni di vedere video aberranti di cantanti che sul palco insultano il proprio pubblico perché non canta o non salta. Mò chi glielo spiega che farli cantare e saltare è compito loro? E’ come se un cuoco insultasse i clienti perché lasciano avanzi nel piatto o non mangiano. Quando si parla di gavetta si parla anche di questo. Le serate con ...

