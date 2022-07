Per Draghi l' unica via è la fiducia e stoppa la mediazione D' Incà

Leggi su agi

(Di giovedì 14 luglio 2022) AGI - L'via percorribile per Marioè porre laal Senato sul decreto Aiuti e pretendere un atto di chiarezza dalle forze politiche che sostengono il governo attraverso il voto. Tramonta,ta dallo stesso presidente del Consiglio, l'ultimain extremis messa in atto dal ministro pentastellato per i rapporti con il Parlamento, Federico D', che in mattinata ha contattato tutti i capigruppo di maggioranza proponendo di evitare il voto dipurché si fosse raggiunto un accordo blindato per approvare in via definitiva il decreto Aiuti, che stanzia circa 23 miliardi a sostegno di famiglie e imprese. LaD'non convince Un tentativo in zona Cesarini di salvare la situazione - dopo ...