Mini tornado crea panico nella piscina di un hotel a Las Vegas | video

(Di giovedì 14 luglio 2022) Attimi dipresso ladell'Luxor a Las. Unformatosi improvvisamente grazie al vento del deserto si è abbattuto tra ombrelloni, lettini, teli e persone dentro e fuori dall'acqua. Ilha lanciato per aria oggetti di ogni tipo,ndo iltra i presenti. per fortuna non ci sono stati feriti.

Pubblicità

Il Sussidiario.net

Temporali e trombe marine I temporali potranno risultare molto violenti generando in alcuni casi trombe marine e anchesulla terraferma. La grandine potrà risultare di grandi dimensioni ...Le immagini di un'improvvisa raffica di vento che nella serata di sabato 18 giugno si è scagliata sulla spiaggia di Villers - sur - mer in Francia, sulla costa della Normandia, vicino a dove è morto ... Tromba d'aria al Luxor hotel di Las Vegas/ Video, vola di tutto: clienti terrorizzati Tromba d'aria presso il Luxor Hotel di Las Vegas: un mini tornado nel resort di lusso mette in fuga i clienti. Qualche ferito e tanto spavento ...Calciomercato Juventus, colpaccio in Spagna e tornado da 35 milioni di euro. Ecco la ricostruzione di Matteo Moretto ...