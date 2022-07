LIVE Tour de France 2022 in DIRETTA: Pidcock ci prova con Ciccone e Froome sulla Croix de Fer! Gruppo a cinque minuti (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA DEL Tour DE France 16.50 Corridore pazzesco Wout Van Aert: ha sgretolato il Gruppo facendo l’ultimo chilometro della Croix de Fer ad un ritmo infernale. 16.48 Si mette davanti Wout Van Aert nel plotone: un’accelerazione che consente di guadagnare tantissimo al plotone. 16.47 Già cominciata la lunga discesa verso Allemond. 16.46 Powless ha provato a togliergli questa soddisfazione, ma è Giulio Ciccone ha passare in testa alla Croix de Fer. 16.45 Rilancia l’azione Giulio Ciccone per passare al comando sulla Croix de Fer. 16.43 Continua ad aumentare l’andatura in Gruppo: il distacco è sceso a cinque ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.50 Corridore pazzesco Wout Van Aert: ha sgretolato ilfacendo l’ultimo chilometro dellade Fer ad un ritmo infernale. 16.48 Si mette davanti Wout Van Aert nel plotone: un’accelerazione che consente di guadagnare tantissimo al plotone. 16.47 Già cominciata la lunga discesa verso Allemond. 16.46 Powless hato a togliergli questa soddisfazione, ma è Giulioha passare in testa allade Fer. 16.45 Rilancia l’azione Giulioper passare al comandode Fer. 16.43 Continua ad aumentare l’andatura in: il distacco è sceso a...

