La scienza non si fa con le ordinanze (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono anni che dobbiamo ripetere questo concetto: un tribunale non è un luogo dove si fa scienza, ma al massimo dove si applica la legge sulla base dell’interpretazione della stessa fatta dal magistrato. In tanti ci avete segnalato il caso dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze che ha sospeso il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava a una loro iscritta di esercitare la professione in quanto non vaccinata. L’ordinanza del giudice Susanna Zanda non è particolarmente lunga, ed è evidente che è stata emessa sulla base di un giudizio scientifico in contrasto con il giudizio dell’Istituto Superiore della Sanità e l’Organizzazione Mondiale della Salute. Nell’ordinanza sono presenti frasi come queste: …prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi… …considerato che un consenso informato non è ... Leggi su butac (Di giovedì 14 luglio 2022) Sono anni che dobbiamo ripetere questo concetto: un tribunale non è un luogo dove si fa, ma al massimo dove si applica la legge sulla base dell’interpretazione della stessa fatta dal magistrato. In tanti ci avete segnalato il caso dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Firenze che ha sospeso il provvedimento dell’ordine degli Psicologi della Toscana che vietava a una loro iscritta di esercitare la professione in quanto non vaccinata. L’ordinanza del giudice Susanna Zanda non è particolarmente lunga, ed è evidente che è stata emessa sulla base di un giudizio scientifico in contrasto con il giudizio dell’Istituto Superiore della Sanità e l’Organizzazione Mondiale della Salute. Nell’ordinanza sono presenti frasi come queste: …prevalere numerico delle infezioni e decessi proprio tra i soggetti vaccinati con tre dosi… …considerato che un consenso informato non è ...

