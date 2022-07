Juventus, CdS: “I bianconeri mettono il turbo per Bremer” (Di giovedì 14 luglio 2022) Juventus, CDS- Come riporta il CdS la Juventus starebbe davvero mettendo il turbo per prendersi Bremer che ad oggi è il futuro. La rosa di Allegri con un De Ligt in partenza ha bisogno delle basi solide sul reparto difensivo che ad oggi ha messo sotto la grande lente Bremer del Torino con richieste davvero alte. Per acquistare De Ligt non bastano 60 milioni più bonus, ma ne servono almeno 90 milioni, meglio se 100. E senza contropartite tecniche. Altrimenti la Juve è pure pronta a fare la voce grossa e a trattenere il giocatore, che ha un contratto fino al 2024. La convinzione generale, in ogni caso, è che il club bavarese riuscirà a soddisfare le richieste bianconere e che ci saranno novità entro la fine di questa settimana. Ecco spiegato il giro d’orizzonte a 360 gradi per trovare l’erede ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 14 luglio 2022), CDS- Come riporta il CdS lastarebbe davvero mettendo ilper prendersiche ad oggi è il futuro. La rosa di Allegri con un De Ligt in partenza ha bisogno delle basi solide sul reparto difensivo che ad oggi ha messo sotto la grande lentedel Torino con richieste davvero alte. Per acquistare De Ligt non bastano 60 milioni più bonus, ma ne servono almeno 90 milioni, meglio se 100. E senza contropartite tecniche. Altrimenti la Juve è pure pronta a fare la voce grossa e a trattenere il giocatore, che ha un contratto fino al 2024. La convinzione generale, in ogni caso, è che il club bavarese riuscirà a soddisfare le richieste bianconere e che ci saranno novità entro la fine di questa settimana. Ecco spiegato il giro d’orizzonte a 360 gradi per trovare l’erede ...

