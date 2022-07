Il MArTA di Taranto | riconosciuto tra le migliori “attrazioni del mondo” da Tripadvisor

(Di giovedì 14 luglio 2022) Per il secondo anno consecutivo il Museo Archeologico Nazionalediha ricevuto un importante riconoscimento. A diffondere la notizia del nuovo traguardo è stata Eva Degl’Innocenti, direttrice della struttura, che ha deciso di condividere quanto segue. Il Museo Archeologico Nazionale di, noto semplicemente come, è tra i più importanti a livello italiano. Qui è infatti esposta una delle collezioni più complete dei manufatti risalenti alla Magna Grecia. In particolar modo, la struttura è rinomata anche per i cosiddetti ori di. Oltre ad essere considerato una delle eccellenze su suolo nostrano, ilvanta una reputazione encomiabile anche all’estero. Per il secondo anno consecutivo, infatti, la struttura diretta da Eva Degl’Innocenti ha ricevuto il ...

