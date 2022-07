Gosens torna a Bergamo… per fare acquisti: foto e chiacchiere con i tifosi (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tedesco è tornato a due passi da Bergamo per acquistare alcuni prodotti per la casa: foto e battute con i tifosi Leggi su golssip (Di giovedì 14 luglio 2022) Il tedesco èto a due passi da Bergamo per acquistare alcuni prodotti per la casa:e battute con i

Pubblicità

Stefano_Casti : @JulianRoss79 Se gosens sta bene e torna ai suoi livelli sarà inferiore al perisic dello scorso anno ma superiore a… - NackaSkoglund89 : Con Zagadou vice Bastoni Di Marco torna esterno sx come vice Gosens - Chinoteca10 : @Inter Ma basta ringraziare un viziato che su 7 anni, per 5 ha quasi rubato lo stipendio giocando 1 bene e 6 male,… - osimhenismo_ : @Vitto2012 cuadrado è più forte, stessa cosa il gosens dell'atalanta ma bisogna vedere come torna dall'infortunio (… -