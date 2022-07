Francesco Moser e Carla Merz divorziano dopo 42 anni di matrimonio | c’entra Cecilia Rodriguez

(Di giovedì 14 luglio 2022), genitori di tre figli, si sono lasciatiquasi 42di. I due avevano consacrato il loro amore nel dicembre del 1980, in piazza Duomo, a Trento. Un bagno di folla, accorsa per l’occasione, aveva reso l’evento indimenticabile. La coppia sarebbe separata già da quattroe, solo nelle ultime ore, avrebbe ufficializzato la fine della relazione. Tra le cause della rottura secondo i beninformati del gossip ci sarebbe la fidanzata del terzo figlio, Ignazio, dapprima promessa del ciclismo e ora modello e influencer. Da qualche anno, il ragazzo ha una relazione con, sorella di Belen, conosciuta nel 2017 nella casa del Grande Fratello. Da allora, la famiglia ...

È undiverso da quello chiacchierone e aggressivo che tutti conoscono, unquasi malinconico quello che, dal suo Maso di Palù di Giovo dove si gode il Tour de France in tv ("Gan ...Dopo oltre quarant'anni il matrimonio dell'ex campione di ciclismoe Carla Merz è giunto al capolinea. In realtà(suo il Mondiale del '77 e vincitore del Giro d'Italia del 1984) ...L’ex campione di ciclismo spiega il divorzio dalla moglie Carla Merz dopo 42 anni: «A me è sempre piaciuto viaggiare, ma lei non è il tipo. Ora ci sentiamo, mangiamo assieme, ci occupiamo dei figli e ...A pochi giorni dall’annuncio del divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi, un’altra coppia legata al mondo dello sport va in frantumi. Dopo oltre quarant’anni il matrimonio dell’ex campione di cicli ...