Crisi di governo, Bce e mercati in allarme per la possibile caduta di Draghi (Di giovedì 14 luglio 2022) Le fibrillazioni politiche nel nostro Paese che stanno mettendo a rischio il governo di Mario Draghi arrivano fino alla Banca Centrale Europea (Bce), che denuncia indicatori del rischio in aumento per le azioni e il debito bancario in Italia. Il rischio per le obbligazioni italiane, già sotto pressione da diverso tempo, è salito al livello più alto dell’ultimo mese. «È giusto dire che si tratta di una Crisi politica che arriva nel momento peggiore possibile per la Bce poiché deve attribuire una sorta di condizionalità al suo strumento di frammentazione», ha commentato l’analista di Ing Group Nv Antointe Bouvet citato da Bloomberg. Le conseguenze della Crisi I rendimenti obbligazionari a 10 anni sono saliti di 24 punti base (+3,39 per cento) e, allo stesso tempo, l’indice azionario FTSE MIB ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Le fibrillazioni politiche nel nostro Paese che stanno mettendo a rischio ildi Marioarrivano fino alla Banca Centrale Europea (Bce), che denuncia indicatori del rischio in aumento per le azioni e il debito bancario in Italia. Il rischio per le obbligazioni italiane, già sotto pressione da diverso tempo, è salito al livello più alto dell’ultimo mese. «È giusto dire che si tratta di unapolitica che arriva nel momento peggioreper la Bce poiché deve attribuire una sorta di condizionalità al suo strumento di frammentazione», ha commentato l’analista di Ing Group Nv Antointe Bouvet citato da Bloomberg. Le conseguenze dellaI rendimenti obbligazionari a 10 anni sono saliti di 24 punti base (+3,39 per cento) e, allo stesso tempo, l’indice azionario FTSE MIB ...

Pubblicità

CottarelliCPI : Notizia di oggi: l’inflazione a giugno negli US sale al 9,1%. In Europa siamo vicini (8,6%). Euro debole (parità co… - matteorenzi : Cerco le parole giuste per dire ciò che penso della crisi di governo voluta dai Cinque Stelle. Ci vediamo in dirett… - davidefaraone : La cacciata di Johnson (non mi è simpatico), la sconfitta di Macron e infine la crisi del governo Draghi. Tre vitto… - DomLanzillo : RT @marcocongiu: Non è una crisi di governo. È una “operazione politica speciale”. - paoloigna1 : Ora tutto è in mano a #Mattarella. #Letta e il #PD pronti ad elezioni crisi governo draghi decreto aiuti senato m5s… -