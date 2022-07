Capitol Hill, Cnn: «Il Secret service cancellò i messaggi di quella sera utili alle indagini» (Di giovedì 14 luglio 2022) Il Secret service avrebbe cancellato i messaggi relativi al 5 e 6 gennaio 2021, giorni dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, appena dopo che l’ispettore generale del dipartimento per la sicurezza nazionale ne aveva fatto richiesta per le indagini. Lo riporta la Cnn, citando una lettera mandata dallo stesso ispettore generale alle commissioni sicurezza della Camera e del Senato. I messaggi sarebbero serviti ad accertare la risposta dell’agenzia del governo federale – che ha tra i compiti anche quello di proteggere i presidenti e le loro famiglie – all’assalto di Capitol Hill. Il dipartimento si è difeso dicendo che «i messaggi furono cancellati come parte di un programma per sostituire gli apparecchi in uso». Il fatto ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 luglio 2022) Ilavrebbe cancellato irelativi al 5 e 6 gennaio 2021, giorni dell’assalto al Campidoglio degli Stati Uniti, appena dopo che l’ispettore generale del dipartimento per la sicurezza nazionale ne aveva fatto richiesta per le. Lo riporta la Cnn, citando una lettera mandata dallo stesso ispettore generalecommissioni sicurezza della Camera e del Senato. Isarebbero serviti ad accertare la risposta dell’agenzia del governo federale – che ha tra i compiti anche quello di proteggere i presidenti e le loro famiglie – all’assalto di. Il dipartimento si è difeso dicendo che «ifurono cancellati come parte di un programma per sostituire gli apparecchi in uso». Il fatto ...

