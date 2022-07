Calenda attacca Renzi su Conte: 'Se esiste politicamente è per causa sua che l'ha voluto premier' (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutti contro tutti e Calenda contro tutti e oggi contro Renzi colpevole secondo il leader di Azione di aver creato il 'mostro' Conte. ' Il Pd esca dal tunnel, stop subalternità "disse il principale ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 luglio 2022) Tutti contro tutti econtro tutti e oggi controcolpevole secondo il leader di Azione di aver creato il 'mostro'. ' Il Pd esca dal tunnel, stop subalternità "disse il principale ...

Pubblicità

Pasqual46407998 : RT @GuidoCrosetto: Se il Sindaco fosse la Raggi, Michetti o Calenda, da giorni sarebbe partita una campagna stampa su tutti i quotidiani, a… - Mau67 : @peepschitarra @CarloCalenda @libe_anna @Azione_it Invece quando Renzi attacca Calenda in campagna elettorale quell… - ERivetta : RT @danieledv79: @FrancescaPontan @enricofarinone Leggi l'ultimo tweet di Letta. Imbarazzante. E Calenda che attacca Renzi per dimostrare l… - CarloSantaroni : RT @danieledv79: @FrancescaPontan @enricofarinone Leggi l'ultimo tweet di Letta. Imbarazzante. E Calenda che attacca Renzi per dimostrare l… - LuvielEleonora : RT @danieledv79: @FrancescaPontan @enricofarinone Leggi l'ultimo tweet di Letta. Imbarazzante. E Calenda che attacca Renzi per dimostrare l… -