Lo Speciale

Il 19enne inglese si aggiungerebbe ai vari Valverde, Camavinga e Tchouameni MADRID (SPAGNA) - Il mercato estivo non è ancora finito ma c'è chi guarda già a quello del 2023. Secondo "Marca", ilMadrid ha messo nel mirino Jude Bellingham, 19enne centrocampista inglese del Borussia Dortmund. I gialloneri, negli anni, hanno ceduto a caro prezzo i propri gioielli, Sancho e Haaland gli ...PARIGI (Francia) - Dopo il ricchissimo rinnovo di Kylian Mbappé , giunto quando ormai l'attaccante sembrava in procinto di trasferirsi alla corte delMadrid di Carlo Ancelotti , il Paris Saint - Germain starebbe ora accelerando per convincere anche Lionel Messi a rimanere all'ombra della Tour Eiffel. Questo è quanto riporta in esclusiva il ... Calcio: Real, Bellingham obiettivo prioritario nel 2023 » LO_SPECIALE Il 19enne inglese si aggiungerebbe ai vari Valverde, Camavinga e Tchouameni MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) - Il mercato estivo non è ancora finito ma ...RIETI - Il Real Sebastiani Rieti comunica di aver raggiunto un accordo per il ritorno in maglia amarantoceleste di Lorenzo Piccin fino al 30 giugno 2023. Il trevigiano torna a Rieti dopo ...