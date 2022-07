5 cose che ho smesso di comprare (e che non rimpiango) (Di giovedì 14 luglio 2022) Spesso si pensa che vivere in modo più sostenibile comporti cambiamenti drastici, scelte che sconvolgeranno il nostro stile di vita: niente di più sbagliato. Sono i piccoli gesti che fanno la differenza, è cambiare le nostra abitudini che ci aiuta a fare del bene al nostro pianeta. Se infatti siamo in tanti a fare piccoli gesti, tutti insieme possiamo davvero fare qualcosa per questo nostro sventurato pianeta. Per farvi capire quanto facile è cambiare alcune abitudini, voglio mostrarvi 5 cose che io stessa ho smesso di acquistare e che non mi sono mancate affatto, anzi, adesso se ci penso non so proprio come io abbia potuto fare diversamente prima! Bagnoschiuma e shampoo solidi Sostituire il bagnoschiuma con una barretta di sapone è davvero un gioco da ragazzi: in commercio che ne sono decine, basta scegliere la consistenza e il profumo che preferite. ... Leggi su dilei (Di giovedì 14 luglio 2022) Spesso si pensa che vivere in modo più sostenibile comporti cambiamenti drastici, scelte che sconvolgeranno il nostro stile di vita: niente di più sbagliato. Sono i piccoli gesti che fanno la differenza, è cambiare le nostra abitudini che ci aiuta a fare del bene al nostro pianeta. Se infatti siamo in tanti a fare piccoli gesti, tutti insieme possiamo davvero fare qualcosa per questo nostro sventurato pianeta. Per farvi capire quanto facile è cambiare alcune abitudini, voglio mostrarvi 5che io stessa hodi acquistare e che non mi sono mancate affatto, anzi, adesso se ci penso non so proprio come io abbia potuto fare diversamente prima! Bagnoschiuma e shampoo solidi Sostituire il bagnoschiuma con una barretta di sapone è davvero un gioco da ragazzi: in commercio che ne sono decine, basta scegliere la consistenza e il profumo che preferite. ...

Pubblicità

AntoVitiello : #Scaroni a MilanTv: 'Maldini e Massara porteranno avanti i loro progetti sul mercato. Sono sicuro che avverranno co… - juventusfc : ?? @paulpogba: «Dobbiamo continuare a crescere, il primo obiettivo quest'anno deve essere tornare a vincere lo scude… - juventusfc : ?? @paulpogba: «I tifosi sono una delle cose che più mi è mancata, i tifosi qui sono speciali. Sentivo l'affetto anc… - grittylady : @radiofab Lo pensavo proprio qualche giorno fa. Sono rientrata in Italia perché c'erano cose che mi mancavano molto… - MassiR23 : #Svanberg va in Bunedes per 9 ml +1 Non mi strappo di certo i capelli, anzi, e tiriamo su anche qualcosa vista la b… -