Una forte esplosione ha fermato i test del razzo Super Heavy di SpaceX (Di mercoledì 13 luglio 2022) Durante il test di avviamento dei 33 motori raptor del razzo Super Heavy in preparazione del primo volo orbitale della navicella Starship, si è sviluppata una violenta esplosione che ha costretto a interrompere tutte le attività. In corso le verifiche sui danni ai motori del booster....

