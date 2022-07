Un Rolex Daytona unico al mondo, da paura | Roger Federer sceglie il campione degli orologi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse nessun tennista al mondo ha il passo e la classe di Roger Federer. Un campione che ha vissuto in un’epoca di campioni, e li ha oscurati tutti. Anche il suo orologio è fatto così. Un Rolex Daytona, ovviamente. Ma non un Daytona come gli altri. Si dice che la nostra sia un’epoca di campioni del tennis. È stata dominata da un triumvirato di classe eccelsa, quello composto da Federer, Djokovic e Rafa Nadal. Tre campioni diversi, ognuno col suo stile e le sue idiosincrasie. L’incredibile Daytona in zaffiri arancio di Federer Web SourceMa in questo trio meraviglioso uno dei tre spicca per la sua regolarità, il suo carattere riservato e fermo. E soprattutto per un talento maestoso, che ha fatto ... Leggi su newstv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Forse nessun tennista alha il passo e la classe di. Unche ha vissuto in un’epoca di campioni, e li ha oscurati tutti. Anche il suoo è fatto così. Un, ovviamente. Ma non uncome gli altri. Si dice che la nostra sia un’epoca di campioni del tennis. È stata dominata da un triumvirato di classe eccelsa, quello composto da, Djokovic e Rafa Nadal. Tre campioni diversi, ognuno col suo stile e le sue idiosincrasie. L’incredibilein zaffiri arancio diWeb SourceMa in questo trio meraviglioso uno dei tre spicca per la sua regolarità, il suo carattere riservato e fermo. E soprattutto per un talento maestoso, che ha fatto ...

Pubblicità

asteorologi : - Affaritaliani : Si avvicina per un’informazione Poi gli ruba il Rolex Daytona - asteorologi : - asteorologi : - hidekitojo1234 : @MastriTina Il chirurgo: per meno di un rolex daytona io non mi muovo. -