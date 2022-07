Pubblicità

Ansa_Umbria : Trasimeno in forte sofferenza ma resiste -

Agenzia ANSA

Ilscende ancora di livello, toccando meno un metro e 37 centimetri sullo zero idrometrico ... Il lago è insofferenza per l'ormai prolunga assenza di piogge e il caldo torrido che sta ...... così come nelle altre tappe effettuate quest'anno, lasiccità ha contribuito alle alte ... con i laghi di Garda, Bracciano eal centro del progetto LIFE Blue Lakes che ha l'obiettivo di ... Trasimeno in forte sofferenza per la siccità ma resiste (ANSA) - PERUGIA, 13 LUG - Il Trasimeno scende ancora di livello, toccando meno un metro e 37 centimetri sullo zero idrometrico all'isola Polvese, ...Il forte vento, una virata troppo stretta e lo scafo che inizia a imbarcare acqua. Fino ad affondare. Per fortuna vicino c’era un ...