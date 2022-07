Tour de France 2022, la tappa di domani Briançon-L’Alpe d’Huez: percorso e altrimetria. Frazione durissima con 3 GPM Hors Categorie (Di mercoledì 13 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alla Frazione di domani, la dodicesima di questo Tour de France 2022. Si partirà da Briançon e si arriverà, dopo 165,1 km di grande fatica, sulL’Alpe d’Huez. Andiamo a scoprire il percorso completo e l’altimetria. percorso E ALTIMETRIA Si comincerà affrontando subito nuovamente il Col du Galibier, tramite però un altro versante rispetto a oggi, il Les Monetier les Bains (23,5 km al 5,1% di pendenza media). Dopo una lunga discesa, ci sarà poi il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), altra asperità molto insidiosa. Seguiranno un’altra lunga discesa e l’arrivo sulL’Alpe ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) In attesa di scoprire l’esito dellaodierna, è già arrivato il momento di dare un’occhiata alladi, la dodicesima di questode. Si partirà dae si arriverà, dopo 165,1 km di grande fatica, sul. Andiamo a scoprire ilcompleto e l’altimetria.E ALTIMETRIA Si comincerà affrontando subito nuovamente il Col du Galibier, tramite però un altro versante rispetto a oggi, il Les Monetier les Bains (23,5 km al 5,1% di pendenza media). Dopo una lunga discesa, ci sarà poi il Col de la Croix de Fer (29 km al 5,2%), altra asperità molto insidiosa. Seguiranno un’altra lunga discesa e l’arrivo sul...

Pubblicità

infoitsport : Ciclismo, manifestanti lungo la strada: interrotta la decima tappa del Tour de France - infoitsport : Tour de France 2022 in tv oggi: orari mercoledì 13 luglio, programma, tv, streaming RAI ed Eurosport - MauroBeltramo : RT @ilgiornale: Sette attivisti protestano per la salvaguardia del Monte Bianco, bloccando l'azzurro lanciato in fuga. Continua il sogno de… - ilgiornale : Sette attivisti protestano per la salvaguardia del Monte Bianco, bloccando l'azzurro lanciato in fuga. Continua il… - BorroniAnna1 : RT @stefanorizzato: ?? ?? ?? ?? ?? puntati sul mitico #Galibier: il Tour de France si impenna con l'arrivo, poi, a oltre 2.400 metri sul Col du… -