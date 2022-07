Serie A: Il Milan inizia la preseason con la vittoria… e con Brahim da titolare (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:27:39 Calcio italiano: Einiziano come hanno concluso la scorsa stagione: con la vittoria. Il Milan ha iniziato la preseason con una ‘partita’ di allenamento di 60 minuti (tre parti di 20?) a Milanello. 3-0 contro il modesto Lemine Almenno. Brahim Daz, antipasto. Una partita per prendere ritmo e minuti nelle gambe. Tre reti segnate dai ‘rossoneri’ per il risultato finale di 3-0. Tutti i gol, curiosamente, sono stati nei primi 20 minuti di gioco. Prima Messias, poi Rebic e infine Gabbia. Yacine Adli, che stava facendo il suo debutto, è stata una delle attrazioni della partita. Brahim Daz, che quest’estate è stato molto in palestra ed è tornato con rinnovate forze, ha creato occasioni per aumentare il punteggio. La prossima partita del ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 13 luglio 2022) 2022-07-13 20:27:39 Calcio italiano: Eno come hanno concluso la scorsa stagione: con la vittoria. Ilhato lacon una ‘partita’ di allenamento di 60 minuti (tre parti di 20?) aello. 3-0 contro il modesto Lemine Almenno.Daz, antipasto. Una partita per prendere ritmo e minuti nelle gambe. Tre reti segnate dai ‘rossoneri’ per il risultato finale di 3-0. Tutti i gol, curiosamente, sono stati nei primi 20 minuti di gioco. Prima Messias, poi Rebic e infine Gabbia. Yacine Adli, che stava facendo il suo debutto, è stata una delle attrazioni della partita.Daz, che quest’estate è stato molto in palestra ed è tornato con rinnovate forze, ha creato occasioni per aumentare il punteggio. La prossima partita del ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Il Milan fa 3 gol al debutto: il primo è di Messias. E Adli mostra già personalità - AntoVitiello : Depositato oggi in Lega Serie A il contratto di #Origi. Il belga è ufficialmente del #Milan - AntoVitiello : #Milan, depositato in Lega Serie A il contratto di Junior #Messias - Aurix957 : Le inglesi in questo mercato stanno davvero umiliando la serie a. Non solo ci fregano i talenti purtroppo con i lor… - Zebratus : Adesso mi piacerebbe sapere cosa ne penseranno di Suarez se giocherà in una squadra di serie A (dicono Milan) diver… -