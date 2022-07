Salernitana | colpo per l’attacco | arriva per 11 milioni dal Villarreal

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Continua a prendere forma la nuovadi Davide Nicola. Dopo la storica salvezza, il club campano adesso vuole centrare nuovamente la permanenza in Serie A, senza peròre all’ultima giornata con l’acqua alla gola. Il nuovo direttore sportivo, Morgan De Sanctis, è alle prese con diverse trattative in questi giorni. Una in particolare vede coinvolto a sorpresa il: stando alle ultime di Gianluca Di Marzio, infatti, i granata sarebbero vicino a Boulaye Dia, attaccante senegalese classe 1996. DiaCalciomercato Nei prossimi giorni potrebbere già la fumata bianca. Le parti stanno per definire tutto sulla base di un prestito a 2con diritto di riscatto fissato intorno agli 11. Nessun problema, invece, per quanto riguardo il ...

Pubblicità

MatadorPalermo : RT @ManuBaio: La #Salernitana tenta il grande colpo Boilaye #Dia dal @VillarrealCF . 2,5 mln € di prestito oneroso + 11 di riscatto obbliga… - sportli26181512 : Salernitana, vicino Boulaye Dia: c'è l'intesa con il Villarreal. Le news di calciomercato: I granata sognano il col… - chrstnpls01 : RT @ManuBaio: La #Salernitana tenta il grande colpo Boilaye #Dia dal @VillarrealCF . 2,5 mln € di prestito oneroso + 11 di riscatto obbliga… - costantinovins : ULTIM’ORA?? ??La #Salernitana studia il colpo #Dia dal #Villarreal, si lavora ad un prestito da 2,5 milioni con dirit… - YBah96 : RT @ManuBaio: La #Salernitana tenta il grande colpo Boilaye #Dia dal @VillarrealCF . 2,5 mln € di prestito oneroso + 11 di riscatto obbliga… -

Calciomercato.com

In queste prime battute del secondo tempo, iniziato con gli ingressi di Simy per Kristoffersen e Fiorillo per Sepe tra le file della, i Minatori suonano la carica con undi testa ......sono subentrati nella ripresa 3' traversone dalla destra per ildi testa dei Thiaw, entrato a inizio ripresa e palla di poco a lato! ben ritrovati con la diretta di Schalke 04 -, ... Salernitana, il prossimo colpo può arrivare dal Lille Dopo la chiusura dell'affare per Domagoj Bradaric dal Lille, la Salernitana sarebbe vicina all'accordo con il Villarreal per Boulaye Dia ...Boualaye Dia Salernitana – Come riportato da Gianluca di Marzio negli studi di Sky Sport, la Salernitana è vicina a mettere a segno un grande colpo per il proprio attacco. Il ds Morgan de Sanctis è in ...