Paura per Maurizio De Giovanni | ricoverato in ospedale Un malore | le sue condizioni

Quest'oggi il senatore, giornalista, Sandro Ruotolo ha fatto un annuncio che ha preoccupato tutti, uno di quelli che non si vorrebbero mai leggere, ascoltare. Purtroppo, la scorsa notte, l'acclamato scrittore Maurizio De Giovanni è stato colpito da un grave malore, parliamo ahimé di un infarto, che lo ha condotto immediatamente in ospedale. Chiunque, adesso, è in apprensione e vuole avere notizie delle sue condizioni di salute. L'autore de Il commissario Ricciardi, l'amatissima serie di romanzi che ha poi dato vita all'altrettanto apprezzata serie televisiva, de I bastardi di Pizzofalcone, Maurizio De Giovanni, appena arrivato in ospedale è stato sottoposto ad una delicata operazione.

