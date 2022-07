Mafia, al via l’iter per la commissione d’inchiesta di Fdi su via d’Amelio. Meloni: “Primo passo verso la verità” (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Solo un Primo passo verso la verità»: definisce così, Giorgia Meloni, l’esame cominciato poco fa nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera della proposta di legge di Fratelli d’Italia per l’istituzione di una commissione d’inchiesta sulla strage di via d’Amelio. Un passo che accorcia le distanze tra depistaggi. Sentenze. Prescrizioni e omertà, affastellate in anni di bugie e false piste. «Un segnale importante – prosegue la leader di Fratelli d’Italia – che arriva a pochi giorni dalla celebrazione del trentennale di quel terribile 19 luglio 1992. E che rappresenta solo il Primo passo per arrivare a conoscere la verità sull’uccisione del giudice Paolo Borsellino, ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) «Solo unla»: definisce così, Giorgia, l’esame cominciato poco fa nelle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia alla Camera della proposta di legge di Fratelli d’Italia per l’istituzione di unasulla strage di via. Unche accorcia le distanze tra depistaggi. Sentenze. Prescrizioni e omertà, affastellate in anni di bugie e false piste. «Un segnale importante – prosegue la leader di Fratelli d’Italia – che arriva a pochi giorni dalla celebrazione del trentennale di quel terribile 19 luglio 1992. E che rappresenta solo ilper arrivare a conoscere lasull’uccisione del giudice Paolo Borsellino, ...

