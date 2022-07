M5S: terminato Consiglio nazionale, verso nuovo confronto Conte-Draghi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' terminata, dopo circa 5 ore, la riunione del Consiglio nazionale M5S con Giuseppe Conte. Sul tavolo la linea da tenere domani al voto di fiducia sul dl aiuti in Senato. Mentre questa mattina sembrava prevalere con forza l'ipotesi di non votare la fiducia al dl aiuti, ci sarebbe stata un'evoluzione nelle ultime ore. Bocche cucite sulla linea prevalsa, ma fonti qualificate del Movimento affermano all'Adnkronos che potrebbero esserci contatti tra Conte e il premier Mario Draghi già nelle prossime ore. Leggi su iltempo (Di mercoledì 13 luglio 2022) Roma, 13 lug. (Adnkronos) - E' terminata, dopo circa 5 ore, la riunione delM5S con Giuseppe. Sul tavolo la linea da tenere domani al voto di fiducia sul dl aiuti in Senato. Mentre questa mattina sembrava prevalere con forza l'ipotesi di non votare la fiducia al dl aiuti, ci sarebbe stata un'evoluzione nelle ultime ore. Bocche cucite sulla linea prevalsa, ma fonti qualificate del Movimento affermano all'Adnkronos che potrebbero esserci contatti trae il premier Mariogià nelle prossime ore.

Pubblicità

TV7Benevento : M5S: terminato Consiglio nazionale, verso nuovo confronto Conte-Draghi - - pl1952 : M5S, in Consiglio prevale la linea dura: uscita dall’aula sul dl aiuti. Salvini: “Se non votano sì, fine, si va all… - serenel14278447 : Salvini: «Se il M5S non vota il Dl Aiuti si va a elezioni». Terminato incontro tra Draghi e Bonomi. Corriere della sera. Parassita - ee24173417 : Non credo che sia una scelta saggia quella di Salvini di andare al voto, visto gli ultimi risultati del suo partito… - luciano55321084 : Salvini: «Se il M5S non vota il Dl Aiuti si va al voto». Terminato incontro Draghi-Bonomi Conte incontra i suoi al… -