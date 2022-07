LIVE World Games 2022 in DIRETTA: azzurri protagonisti nella ginnastica aerobica. Noziglia prima nelle qualificazioni dell’arco. Depetris in semifinale nelle bocce nudo. (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA DI OGGI DEI World Games E TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 19.38 BILIARDO – Si sono chiuse le qualificazioni della Lyonnaise e Marika Depetris, unica azzurra in gara è in finale. Terzo punteggio per lei (28). prima la francese Amar (32), seconda la serba Antoniak (30), quarta la croata Jelovica (27). L’azzurra Depetris affronterà alle 22 la serba Antoniak in semifinale 19.37 BEACH HANDBALL – Il Qatar batte 2-0 l’Argentina nell’ultimo dei tre incontri del girone maschile 19.33 FISTBALL – Iniziata la finale del torneo femminile tra Austria e Brasile 19.25 FISTBALL – La Germania è la seconda finalista del torneo maschile: sconfitta 3-1 l’Austria. La finale sarà dunque Germania-Svizzera, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA DI OGGI DEIE TUTTI GLI ITALIANI IN GARA 19.38 BILIARDO – Si sono chiuse ledella Lyonnaise e Marika, unica azzurra in gara è in finale. Terzo punteggio per lei (28).la francese Amar (32), seconda la serba Antoniak (30), quarta la croata Jelovica (27). L’azzurraaffronterà alle 22 la serba Antoniak in19.37 BEACH HANDBALL – Il Qatar batte 2-0 l’Argentina nell’ultimo dei tre incontri del girone maschile 19.33 FISTBALL – Iniziata la finale del torneo femminile tra Austria e Brasile 19.25 FISTBALL – La Germania è la seconda finalista del torneo maschile: sconfitta 3-1 l’Austria. La finale sarà dunque Germania-Svizzera, ...

