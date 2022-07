La piccola Gloria non vuole attendere: poliziotti si improvvisano ostetrici al casello dell’A1 (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un parto d’emergenza e due poliziotti dal sangue freddo che si sono improvvisati ostetrici. Così, nella giornata di ieri, è nata Gloria, direttamente tra le braccia di due agenti che non ci hanno pensato due volte ad intervenire. poliziotti fanno nascere la piccola Gloria Il fatto si è verificato lungo la corsia sud dell’A1 nei pressi del casello di Cassino dove una donna in pieno travaglio e che viaggiava in auto verso l’ospedale cittadino, ha dato alla luce una bimba chiamata Gloria. La notizie è riportata anche da La Repubblica. Leggi anche: Pontina, si ferma con l’auto…e partorisce: benvenuto Alessandro La chiamata in centrale Era di buon mattino, ieri, martedì 12 luglio, quando gli agenti della stradale di Cassino sono stati ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 13 luglio 2022) Un parto d’emergenza e duedal sangue freddo che si sono improvvisati. Così, nella giornata di ieri, è nata, direttamente tra le braccia di due agenti che non ci hanno pensato due volte ad intervenire.fanno nascere laIl fatto si è verificato lungo la corsia sudnei pressi deldi Cassino dove una donna in pieno travaglio e che viaggiava in auto verso l’ospedale cittadino, ha dato alla luce una bimba chiamata. La notizie è riportata anche da La Repubblica. Leggi anche: Pontina, si ferma con l’auto…e partorisce: benvenuto Alessandro La chiamata in centrale Era di buon mattino, ieri, martedì 12 luglio, quando gli agenti della stradale di Cassino sono stati ...

Pubblicità

CorriereCitta : La piccola Gloria non vuole attendere: poliziotti si improvvisano ostetrici al casello dell’A1 - TG24info : Cassino – #Parto in autostrada con la Polizia Stradale, benvenuta alla | - Lazio_TV : Una scorta speciale per la piccola Gloria. La mamma era in fase di travaglio acuto, ha partorito all'uscita dal cas… - infoitinterno : Cassino – Partorisce al casello autostradale, la piccola Gloria aveva fretta di venire al mondo - infotemporeale : Cassino / Nasce in strada con una scorta speciale: benvenuta al mondo piccola Gloria! -