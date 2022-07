Ilary e Totti | “spunta” l’ex ballerino di Amici | Alessio La Padula interviene – FOTO

(Di mercoledì 13 luglio 2022) AGGIORNAMENTO: Dopo gli ultimi gossip che lo hanno tirato in ballo (basterà scorrere l’articolo per capire cosa è accaduto),Lae smentisce (in modo piuttosto chiaro) qualsiasi implicazione emotiva conBlasi dopo la separazione da Francesco, dopo Noemi e Luca Marinelliil “giovane aitante” La separazione... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - evalamela_ : Solo la quarta dose ci farà rivedere insieme Totti e Ilary. #Vaccinatevi_e_basta - Veronica__3 : RT @sandrinaadmni: Io comunque non scorderò mai lo sguardo commosso di Francesco Totti quando lui e i figli fecero la sorpresa ad Ilary in… -

Il web non ha preso bene la notizia della separazione di, cercando di smorzare la delusione con una serie di meme ...Articoli più letti Noemi Bocchi, chi è l'altra donna di Francescodi Roberta MercuriBlasi e quell'intervista a Verissimo diventata un'arma a doppio taglio di Mario Manca...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Il fotografo entra a gamba tesa sulla vicenda Totti – Ilary e critica aspramente le parole della conduttrice televisiva in merito alla separazione e ...