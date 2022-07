Il tempo si mantiene sereno: massime ancora tra 35 e 36 gradi (Di mercoledì 13 luglio 2022) Prosegue ad oltranza la vasta e ben strutturata cintura di alte pressioni, modulata da un forte Anticiclone delle Azzorre, che domina la scena euro-atlantica alle medie latitudini, relegando modeste perturbazioni al comparto nord-oceanico e condizioni di instabilità sull’est Europa. In questo scenario proseguono condizioni di tempo stabile sulla nostra regione, salvo la possibilità di brevi e molto localizzati rovesci di breve durata sulle regioni alpine tra il pomeriggio e la serata. Temperature che si porteranno al di sopra dei valori medi del periodo, in un contesto di siccità più o meno accentuata. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni insieme a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo Mercoledì 13 luglio 2022 tempo Previsto: sereno o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo lo sviluppo diurno di nubi cumuliformi a ridosso ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 13 luglio 2022) Prosegue ad oltranza la vasta e ben strutturata cintura di alte pressioni, modulata da un forte Anticiclone delle Azzorre, che domina la scena euro-atlantica alle medie latitudini, relegando modeste perturbazioni al comparto nord-oceanico e condizioni di instabilità sull’est Europa. In questo scenario proseguono condizioni distabile sulla nostra regione, salvo la possibilità di brevi e molto localizzati rovesci di breve durata sulle regioni alpine tra il pomeriggio e la serata. Temperature che si porteranno al di sopra dei valori medi del periodo, in un contesto di siccità più o meno accentuata. Vediamo le previsioni per i prossimi giorni insieme a Francesco Sudati del Centro Meteo Lombardo Mercoledì 13 luglio 2022Previsto:o poco nuvoloso su tutti i settori, salvo lo sviluppo diurno di nubi cumuliformi a ridosso ...

Pubblicità

95Marcov : @MatteoSorrenti Tweet che non ci sta. Il Napoli mantiene i propri giocatori in rosa più tempo rispetto agli altri club - AnnaliFerr : ma sulla rapidità con cui arriva al vertice e sul tempo che vi si mantiene. E la lotta politica, cioè la lotta per… - ettoreb74 : @davidmasitaly @Ruffino_Lorenzo Il tempo di raddoppio è oramai prossimo a diventare tempo di dimezzamento. Se il tr… - linkmotorsepoca : Alfa Romeo Nuova Giulia Super 1300 - 1977 - € 14800 Link Motors Como propone in vendita una stupenda Alfa Romeo Nu… - riviaofger : @Eren7Uzumaki È ciò che ti dico anche io, anemone. È qualcosa che si crea e mantiene col tempo, non basta promettere. -