“I fan potrebbero vederlo in modo diverso”

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Notizia fresca giunta in redazione: Il futuro di Cristiano Ronaldo al Manchester United è incerto. La superstar portoghese è rientrata nei Red Devils dalla Juventus la scorsa estate, ma nonostante abbia segnato una doppietta al suo secondo debutto all’Old Trafford contro il Newcastle United, da allora le cose sono andate male. Dopo la mancata qualificazione del club alla Champions League della prossima stagione, Ronaldo ora affronta la prospettiva di rescindere il suo contratto all’Old Trafford mentre gioca nella competizione di secondo livello d’Europa. Difficile fare appello al 37enne, che domina i record della competizione, quest’estate potrebbe vedere il cinque volte vincitore del Pallone d’Oro spostare i club per avere la possibilità di alzare il trofeo per quello che sarebbe il sesta volta in carriera. ALTRO: Il giocatore arrestato con l’accusa di stupro non sarà sospeso, ...