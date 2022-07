E’ scappato dalla Spagna il ceceno Bissoultanov condannato per l’omicidio di Niccolò Ciatti (Di mercoledì 13 luglio 2022) La sentenza era stata scandalosa, l’epilogo del giudizio spagnolo rischia di restare nella storia per la beffa tremenda alla famiglia della vittima. Rassoul Bissoultanov, l’uomo condannato a 15 anni in Spanga per l’uccisione di Niccolò Ciatti, questa mattina non si è presentato all’udienza del tribunale di Girona, chiamato a decidere se, dopo la sentenza, doveva andare in carcere. “E’ introvabile”, sostiene il suo avvocato, Carlo Moguilod, che ha detto di averlo sentito due giorni fa e fino alla scorsa settimana il ceceno è andato a firmare regolarmente presso la polizia. La Spagna ha emesso un mandato di cattura internazionale. Il ceceno condannato per l’omicidio di Niccolò Ciatti e il processo in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 luglio 2022) La sentenza era stata scandalosa, l’epilogo del giudizio spagnolo rischia di restare nella storia per la beffa tremenda alla famiglia della vittima. Rassoul, l’uomoa 15 anni in Spanga per l’uccisione di, questa mattina non si è presentato all’udienza del tribunale di Girona, chiamato a decidere se, dopo la sentenza, doveva andare in carcere. “E’ introvabile”, sostiene il suo avvocato, Carlo Moguilod, che ha detto di averlo sentito due giorni fa e fino alla scorsa settimana ilè andato a firmare regolarmente presso la polizia. Laha emesso un mandato di cattura internazionale. Ilperdie il processo in ...

Pubblicità

pary1977 : RT @ottogattotto: #Bersani:'Mi guardi che dal PD mi han buttato fuori'. No Cicciobello, sei scappato tu, come sei scappato dalla presidenza… - VEN_VIT52 : RT @ottogattotto: #Bersani:'Mi guardi che dal PD mi han buttato fuori'. No Cicciobello, sei scappato tu, come sei scappato dalla presidenza… - tefulmino : RT @ottogattotto: #Bersani:'Mi guardi che dal PD mi han buttato fuori'. No Cicciobello, sei scappato tu, come sei scappato dalla presidenza… - Erreesse6 : RT @ottogattotto: #Bersani:'Mi guardi che dal PD mi han buttato fuori'. No Cicciobello, sei scappato tu, come sei scappato dalla presidenza… - l_uomoqualunque : RT @ottogattotto: #Bersani:'Mi guardi che dal PD mi han buttato fuori'. No Cicciobello, sei scappato tu, come sei scappato dalla presidenza… -