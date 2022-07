Covid, i vaccini aggiornati arrivano a Settembre? (Di mercoledì 13 luglio 2022) Due vaccini aggiornati contro il Covid-19 attualmente al vaglio dell’Ema, potrebbero ricevere il via libera già a Settembre: lo ha annunciato la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali Emer Cooke, che ha poi insistito sulla necessità di effettuare il richiamo, soprattutto per gli Over60 e le persone con altre commorbidità che sono più a rischio di contrarre una forma grave di SarsCov2, e di tenere alta la guardia soprattutto nel periodo di passaggio tra l’autunno e l’inverno, quando sarebbe auspicabile unire alla vaccinazione contro il Covid quella contro le forme influenzali stagionali. Al momento, come detto, un’ulteriore dose booster è altamente consigliata (quando non obbligatoria) per le persone con più di 60 anni. Per gli under60, invece, non ci sono prove a sostegno dell’efficacia ... Leggi su zon (Di mercoledì 13 luglio 2022) Duecontro il-19 attualmente al vaglio dell’Ema, potrebbero ricevere il via libera già a: lo ha annunciato la direttrice dell’Agenzia europea per i medicinali Emer Cooke, che ha poi insistito sulla necessità di effettuare il richiamo, soprattutto per gli Over60 e le persone con altre commorbidità che sono più a rischio di contrarre una forma grave di SarsCov2, e di tenere alta la guardia soprattutto nel periodo di passaggio tra l’autunno e l’inverno, quando sarebbe auspicabile unire alla vaccinazione contro ilquella contro le forme influenzali stagionali. Al momento, come detto, un’ulteriore dose booster è altamente consigliata (quando non obbligatoria) per le persone con più di 60 anni. Per gli under60, invece, non ci sono prove a sostegno dell’efficacia ...

