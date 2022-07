Chirurgia estetica | l’allarme del dr Santanchè | “Manca la volontà di tutelare i pazienti”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Il Dottor Paolo, uno dei più importanti chirurghi plastici estetici italiani di fama internazionale, ci spiega quelle che sono le lacune del sistema italiano in fatto di tutela deiche si sottopongono a interventi estetici. E fa chiarezza su come possiamo proteggere la nostra salute psico-fisica. Perché in Italia non c’è ladiche intendono sottoporsi a un intervento di? In Italia non c’è più nessuna. Ma in tutti i settori. Le leggi le abbiamo ma non vengono assolutamente fatte rispettare. Benissimo l’operazione dei Nas che settimane fa hanno controllato i centri estetici, multando quelli non in regola, quelli in cui si commettono abusi eseguendo interventi che vanno al di là dei ...