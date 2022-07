Bocce | World Games 2022 | Gaia Gamba conquista il bronzo nel tiro progressivo del volo femminile!

(Di mercoledì 13 luglio 2022) Prima medaglia per l’Italia dellenell’11ma edizione dei, che si sta disputando a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti: nella notte italianaGamba conquista il gradino più basso del podio neldelfemminile. L’azzurra nelle qualificazioni si è classificata seconda con due round da 31/43 e 26/43, per un totale di 57. Meglio dell’italiana soltanto la transalpina Ophelie Armanet, prima con 68. Nelle semifinaliGamba ha così affrontato la croata Ria Vojkovic, terza nella prima fase. Nella seconda semifinale l’italiana ha totalizzato 24/42 ed ha ceduto così il passo alla croata, capace di far segnare lo score di 32/41. Nella prima semifinale, invece, la francese Ophelie Armanet aveva battuto l’argentina ...

... due argenti di Sofia Raffaeli nella ginnastica ritmica (cerchio e palla) e due bronzi, Marco Morello nel nel tiro di campagna (ricurvo) e Gaia Gamba nelle bocce (lyonnaise). Nel medagliere la ... Oggi, martedì 12 luglio, si terrà la quinta giornata di gare dell'11ma edizione dei World Games, che si disputa a Birmingham, in Alabama, negli Stati Uniti.