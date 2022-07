Black Panther | Wakanda Forever | Daniel Kaluuya non fa parte del cast del sequel

(Di mercoledì 13 luglio 2022)ha dichiarato che non ha potuto recitare in, l'attesodella Marvel.non avrà tra i suoi interpreti, l'attore aveva avuto nel film originale il ruolo di W'Kabi. L'attore ha parlato della sua assenza durante un'intervista in cui ha spiegato che le riprese di No, diretto da Jordan Peele, gli ha impedito di tornare nel set del MCU. Le riprese disi sono concluse nel mese di marzo, mentre l'uscita del film nelle sale era prevista per l'11 novembre....

